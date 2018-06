Erwerbstätigkeit von Müttern beeinflusst maßgeblich das Armutsrisiko von Kindern

Wenn Mütter nicht arbeiten, erhöht das einer Studie zufolge das Armutsrisiko ihrer Kinder. Dies gilt besonders für Alleinerziehende, aber auch bei Paaren, wie eine am Mittwoch von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichte Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). ergab. "Müttern muss es erleichtert werden, arbeiten zu gehen", forderte Stiftungsvorstand Jörg Dräger. Kinderarmut hänge maßgeblich an der Erwerbstätigkeit von Frauen.

Besonders dramatisch ist die Situation bei alleinerziehenden Müttern, die nicht arbeiten. In diesem Fall wachsen laut der Studie beinahe alle Kinder (96 Prozent) in dauerhaften oder wiederkehrenden Armutslagen auf. Bei einer stabilen Teilzeitbeschäftigung der Mutter sinkt der Anteil demnach auf 20 Prozent, wobei weitere 40 Prozent der Kinder weiterhin zumindest zeitweise Armutserfahrungen erleben.

Deutlich geringer ist das Armutsrisiko, wenn alleinerziehende Mütter über einen längeren Zeitraum Vollzeit arbeiten. Allerdings werden laut der Analyse auch dann noch 16 Prozent der Kinder zeitweise mit Armut konfrontiert.

In Paarfamilien reicht das lange verbreitete Einverdienermodell allerdings auch oft nicht aus, um ausreichende finanzielle Sicherheit zu haben. Wenn Mütter über einen längeren Zeitraum hinweg nicht arbeiten, erleben 32 Prozent der Kinder dauerhaft oder wiederkehrend Armutslagen, 30 Prozent kurzzeitig. Arbeiten ihre Mütter in Voll- oder Teilzeit oder haben einen Minijob, sind dagegen nahezu alle finanziell abgesichert.

Eine Armutslage liegt nach der Definition der Studie vor, wenn Familien mit weniger als 60 Prozent des mittleren Haushaltsnettoeinkommens auskommen muss oder Hartz IV bezieht. Die Bertelsmann-Stiftung hob hervor, dass Armut in Deutschland in der Regel nicht bedeute, obdachlos oder hungrig zu sein. Es gehe aber auch um soziale Teilhabe. So seien etwa drei Viertel der Kinder und Jugendlichen, die dauerhaft finanziell gesichert aufwachsen, in Vereinen aktiv. Bei Kindern in dauerhaften Armutslagen liege der Anteil dagegen bei weniger als 40 Prozent.

Die Studie wurde für die Bertelsmann-Stiftung vom IAB erstellt, dem Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Es wurden Daten für mehr als 3000 Kinder über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgewertet.

Das Deutsche Kinderhilfswerk forderte, die Familienförderung konsequenter an der Bekämpfung der Kinderarmut auszurichten. Es werde eine bedarfsgerechte Kindergrundsicherung gebraucht, die das Existenzminimum von Kindern unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Familie oder der Familienform gewährleiste, erklärte Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann. Zudem müssten die Voraussetzungen dafür verbessert werden, dass beide Elternteile arbeiten könnten.

Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, mahnte ebenfalls, für die materielle Absicherung von Kindern sei "gute armutsfeste Arbeit notwendig". Staatliche Aufgabe sei es, dafür etwa durch einen angemessenen Mindestlohn den Rahmen zu schaffen. Vor allem Alleinerziehende bräuchten zudem familienfreundliche Arbeitszeitmodelle.

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock kritisierte, es sei höchste Zeit für Rahmenbedingungen, "die es gerade Müttern ermöglichen, Familie und Beruf besser zu vereinbaren". Dazu gehörten Kitaplätze genauso wie eine verlässliche Ganztagsbetreuung in der Schule sowie die Beendigung der Lohnungerechtigkeit.

"Löhne reichen immer häufiger nicht zum Leben", kritisierte Linken-Chefin Katja Kipping. "Ein paar Euro mehr Kindergeld nützen da leider nichts - schon gar nicht, wenn jede Kindergelderhöhung auch auf aufstockende Sozialleistungen angerechnet wird."