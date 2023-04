Esken verteidigt mit Blick auf Ostermärsche Waffenlieferungen an Ukraine

Unter dem Eindruck des inzwischen bereits seit mehr als einem Jahr andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben in Deutschland die traditionellen Friedensmärsche zum Osterwochende begonnen. SPD-Chefin Saskia Esken verteidigte mit Blick auf die bundesweiten Kundgebungen und Demonstrationen der Friedensbewegung die Waffenlieferungen an die Ukraine aus Deutschland.

"Die Ukraine hat ein Recht darauf, ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit und auch ihre Demokratie zu verteidigen", sagte Esken der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagausgabe). Deshalb sei es richtig, dass Deutschland das Land gemeinsam mit seinen Partnern in der EU und der Nato unterstütze.

"Es mag nicht ganz leicht sein, dies mit einer Friedensbotschaft zu verbinden", sagte die SPD-Bundesvorsitzende weiter. "Aber es geht ganz klar darum, den Frieden und die Ordnung in Europa wiederherzustellen."

Am Donnerstag und Freitag gab es erste Ostermärsche, darunter in Freiburg und Erfurt sowie an der Luftwaffenbasi Jagel in Schleswig-Holstein. Die im Netzwerk Friedenskooperative zusammengeschlossenen Veranstalter sprachen danach von einem erfolgreichen Start. "Die Forderung nach Frieden für die Ukraine, Abrüstung und die Abschaffung der Atomwaffen waren zentrale Forderungen", erklärte deren Sprecher Kristian Golla am Freitag in Bonn.

Am Samstag folgt nach Angaben der Organisatoren dann der traditionelle Höhepunkt des Ostermarschwochenendes. In diesem Jahr finden an diesem Tag demnach etwa 70 der insgesamt rund hundert Veranstaltungen statt, bei denen es sich teils auch um Fahrradtouren oder Wanderungen handelt. Darunter sind auch etliche größere zentrale Ostermärsche - etwa in Berlin, München, Leipzig, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Hannover, Bremen, Kiel und Rostock.

Die Forderungen nach einem Waffenstillstand in der Ukraine und der Aufnahme von Friedensverhandlungen werden vielerorts auch am Samstag im Zentrum der Märsche stehen. Zudem gibt es viel Kritik an deutschen Waffenlieferungen. Eine besondere Herausforderung für die Organisatoren ist dabei in diesem Jahr die Abgrenzung zu rechtsgerichteten und prorussischen Gruppierungen.

Sie habe selbst früher regelmäßig an den Ostermärschen teilgenommen, sagte Esken der "Augsburger Allgemeinen". "Die Sehnsucht nach einer friedlichen Welt eint uns alle und eint auch die Menschen, die dort zusammenkommen." Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verkompliziere sich jedoch die Botschaft. "Putins Aggression darf keinen Erfolg haben, denn das würde Nachahmung provozieren und fatale Folgen für unsere Zukunft haben", warnte sie.

Linken-Bundeschef Martin Schirdewan rechnete mit einem verstärkten Zulauf zu den diesjährigen Ostermärschen. In der "Rheinischen Post" vom Samstag verwies er zur Begründung unter anderem auf die Ankündigung von Russland, Atomwaffen im Nachbarland Belarus zu stationieren. "Das schürt Ängste vor einer atomaren Eskalation", sagte Schirdewan. Die Ostermärsche seien traditionell stark auf das Thema einer nuklearen Abrüstung ausgerichtet.