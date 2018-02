Essener Tafel gründet gemeinsam mit Stadt runden Tisch

Nach dem Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel soll nun ein runder Tisch nach Lösungen für die offenkundigen Probleme bei der Arbeit der Tafel in der Ruhrgebietsstadt suchen. In dem Gremium sollen neben der Essener Tafel die Essener Wohlfahrtsverbände und der Verbund der Essener Migrantenselbstorganisationen vertreten sein, wie die Stadt Essen am Dienstag mitteilte. Zunächst bleibt der umstrittene Aufnahmestopp in Kraft.

Die kurzfristige Einladung zu dem runden Tisch war den Angaben zufolge das Ergebnis gemeinsamer Beratungen, zu denen Vertreter der Tafelbewegung und der Stadt am Dienstag zusammenkamen. Der runde Tisch soll sich demnach innerhalb der kommenden beiden Wochen konstituieren.

Die Essener Tafel hatte den seit Januar geltenden Aufnahmestopp für Ausländer mit deren hohem Anteil an den Kunden der Tafel begründet. Zuletzt seien immer weniger Einheimische zur Lebensmittelausgabe der Tafel gekommen, gerade ältere Frauen hätten sich von jungen, fremdsprachigen Männern abgeschreckt gefühlt. Auch alleinerziehende Mütter seien häufiger weggeblieben.

Nach Angaben der Stadt Essen soll der nun geplante runde Tisch vom städtischen Sozialdezernenten moderiert werden. Das Gremium solle "Lösungsansätze" erarbeiten, damit die Essener Tafel ihre Zielgruppen bestmöglich erreiche. Bei den Gesprächen am Dienstag habe Einigkeit geherrscht, dass im Fokus der Essener Tafel "ganz besonders Alleinerziehende, Familien mit minderjährigen Kindern und Seniorinnen und Senioren stehen".