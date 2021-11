EU-Arzneimittelbehörde genehmigt Biontech-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren

Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer für Kinder von fünf bis einschließlich elf Jahren gegeben.

Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer für Kinder von fünf bis einschließlich elf Jahren gegeben. Das teilte die EMA nach einem Treffen des zuständigen Expertengremiums am Donnerstag mit. Sie machte damit den Weg frei für die Impfung einer der Altersgruppen, in denen sich das Virus zurzeit am schnellsten verbreitet.

In den USA ist der Biontech/Pfizer-Impfstoff bereits seit Anfang des Monats für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zugelassen. In Israel wird die Altersgruppe seit Montagabend mit dem Vakzin des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer geimpft, in Kanada seit Mittwoch.

Laut EMA sollte das Vakzin an Fünf- bis Elfjährige in zwei Impfungen mit einer Dosierung von jeweils zehn Mikrogramm verabreicht werden. Das ist ein Drittel der üblichen Dosierung. Der Abstand zwischen den Impfungen sollte demnach drei Wochen betragen. Laut Pfizer beträgt der Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung durch die Impfung in dieser Altersgruppe 90,7 Prozent.