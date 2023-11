EU-Außenminister beraten über Nahost-Krieg und die Ukraine

Ägyptische Rettungskräfte betreuen Verwundete am Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen

Die Außenministerinnen und -minister der Europäischen Union beraten am Montag in Brüssel über den Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas (ab 09.00 Uhr). Dabei geht es um die anhaltenden Kämpfe, weitere humanitäre Hilfe für Zivilisten und langfristige Lösungen für den Gazastreifen.

Weiteres Thema ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Über die aktuelle Lage sprechen die Außenminister in einer Videokonferenz mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba. Zudem geht es um den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will über ihre jüngste Reise in die Kaukasus-Region berichten.