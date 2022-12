EU bekräftigt auf Gipfel Beitrittsperspektive der Westbalkan-Staaten

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben die Beitrittsperspektive für die Westbalkan-Länder bekräftigt, allerdings auch Reformen gefordert. "Ich hoffe, dass es so bald wie möglich zu einer effektiven Integration der Westbalkan-Staaten kommen wird. Das erfordert Mut und Reformen", sagte EU-Ratspräsident Charles Michel am Dienstag nach dem Westbalkan-Gipfel in der albanischen Hauptstadt Tirana. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rief Serbien und andere Länder auf, die EU-Sanktionen gegen Russland umzusetzen.