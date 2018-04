EU geht von Chemiewaffeneinsatz in Syrien aus

Die EU hält die Berichte über einen Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellen-Hochburg Duma für glaubwürdig. Alles deute darauf hin, dass die syrische Regierung erneut Chemiewaffen eingesetzt habe, erklärte der Auswärtige Dienst der EU am Sonntag in Brüssel. Die EU forderte Russland und den Iran als Unterstützer von Syriens Machthaber Baschar al-Assad dazu auf, ihren Einfluss zu nutzen, weitere derartige Angriffe zu verhindern.

Frankreich beantragte für Montag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Thema. Acht weitere Staaten schlossen sich der Forderung an, wie es aus Diplomatenkreisen in New York hieß. Zuvor hatte Außenminister Jean-Yves Le Drian gesagt, Frankreich werde angesichts des mutmaßlichen Giftgasangriffs "seine Pflicht tun". In der Vergangenheit hatte Paris mehrfach gewarnt, ein weiterer Einsatz von Chemiewaffen in Syrien sei eine "rote Linie", auf die Frankreich mit einem Militäreinsatz antworten könne.

Nach Angaben syrischer Rettungskräfte waren bei einem Angriff mit giftigem Chlorgas am Samstagabend fast 50 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden. Die syrische Regierung sowie ihre Verbündeten Russland und Iran wiesen die Berichte zurück.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin äußerte sich besorgt über die Berichte. Sollten sie sich bewahrheiten, habe die syrische Regierung erneut international geächtete Waffen eingesetzt und "Unschuldige auf grausame Art und Weise getötet". Dies verurteile die Bundesregierung auf das Schärfste. Die Verantwortlichen für diese Verbrechen müssten zur Verantwortung gezogen werden. Deutschland fordere Russland und den Iran auf, "endlich ihrer Verantwortung gerecht zu werden" und für den Schutz und die humanitäre Versorgung der Zivilisten in Syrien zu sorgen.