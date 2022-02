EU gibt 450 Millionen Euro für Waffen an Ukraine frei

Die Europäische Union gibt 450 Millionen Euro für Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine frei.

Die Europäische Union gibt 450 Millionen Euro für Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine frei. Die EU liefer zudem Kampfjets und andere "für einen Krieg notwendige Waffen", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Sonntagabend nach einer virtuellen Dringlichkeitssitzung der Außenminister. Die Regierung in Kiew habe den Wunsch nach Kampfjets geäußert, um sich gegen die russischen Angriffe verteidigen zu können.

EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen hatte zuvor gesagt, die EU finanziere erstmals in ihrer Geschichte den Kauf und die Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung "an ein angegriffenes Land". Borrell sagte, dies sei das Ende "des Tabus, wonach die EU keine Waffen an Kriegsparteien liefert".

In Absprache mit den G7-Staaten wurden bei den Beratungen der EU-Außenminister laut Borrell zudem die bereits angekündigten Sanktionen gegen die russische Zentralbank auf den Weg gebracht.