EU-Gipfel will May im britischen Brexit-Streit Rücken stärken

Der EU-Gipfel will der britischen Premierministerin Theresa May Rückendeckung im Ringen um die Verabschiedung des Brexit-Vertrags geben. Eine für das Treffen am Donnerstag vorbereitete Erklärung bekräftigt nach AFP-Informationen, dass die umstrittene Notlösung zur nordirischen Grenze "nur für einen kurzen Zeitraum" gelten würde. May forderte in Brüssel "rechtliche und politische" Zusicherungen. Kurz vor dem Gipfel überstand sie ein Misstrauensvotum in der eigenen Partei.

May steht seit Monaten innenpolitisch massiv unter Druck und hatte eine für Dienstag geplante Abstimmung über den Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus wegen fehlender Mehrheiten verschieben müssen. Denn die Brexit-Hardliner in Mays konservativer Partei befürchten, dass das Vereinigte Königreich nach dem Austrittsabkommen auf Dauer in der Auffanglösung zu Nordirland gefangen bleiben könnte.

Sie würde spätestens Ende 2022 greifen, wenn die EU und Großbritannien sich nicht auf eine andere Lösung einigen, um die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland zu verhindern. Das Vereinigte Königreich bliebe dann bis auf weiteres in einer Zollunion mit der EU.

Das von Tory-Rebellen erzwungene Misstrauensvotum gewann May am Mittwochabend klar. 200 der 317 konservativen Abgeordneten stellten sich hinter die Premierministerin, 117 stimmten gegen sie. May ist damit für ein Jahr vor weiteren parteiinternen Umsturzversuchen sicher. Als Zugeständnis an ihre Kritiker musste sie aber einen Rücktritt vor der 2022 anstehenden Parlamentswahl ankündigen.

Durch das Votum sei mit Blick auf den EU-Austritt Großbritanniens ein "totales Chaos abgewendet" worden, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) im Deutschlandfunk. "Wenn die britische Regierung ohne Premierminister dagestanden hätte, hätte wahrscheinlich niemand mehr gewusst, wie es weitergehen soll."

So kann May beim Gipfel am späten Nachmittag ihre Forderungen für gewünschte Zusicherungen stellen. Sie erwarte aber keinen "unmittelbaren Durchbruch" in der Frage. Sie hoffe jedoch, dass nun "so schnell wie möglich die Arbeiten an den notwendigen Zusicherungen beginnen können".

EU-Ratspräsident Donald Tusk kündigte seinerseits "Gespräche in letzter Minute" mit May vor dem Gipfel an, um nach Lösungen zu suchen. "Wir können den Text der (Austritts-)Vereinbarung nicht ändern", bekräftigte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani. Möglich seien nur "Interpretationen".

Ein dazu vorbereiteter Entwurf umfasst nach AFP-Informationen sechs Absätze. Darin sei aber "nichts Neues" enthalten, sagte ein EU-Diplomat. "Das steht auch bereits im Austrittsabkommen."

Bei der Auffanglösung zu Nordirland soll bekräftigt werden, dass diese "nur für einen kurzen Zeitraum und nur so lange wie unbedingt nötig" in Kraft bleiben soll. Anders als von Mays Kritikern gefordert enthält die Erklärung kein Enddatum für den sogenannten backstop.

Die EU-Staaten könnten allerdings nicht ausschließen, spätere weitere "Zusicherungen" prüfen. Laut EU-Diplomaten wäre im Januar womöglich eine "Interpretation mit rechtsverbindlichem Charakter" möglich.

Damit würde die EU einen zweistufigen Ansatz verfolgen, um die britischen Kritiker des Austrittsvertrags zufriedenzustellen. "Denn wenn wir jetzt schon unser ganzes Pulver verschießen, würden die Brexit-Hardliner in ein paar Tagen neue Forderungen stellen", sagte ein Diplomat.

Eine Diplomatin verwies aber darauf, dass Länder wie Frankreich, Belgien und Irland ein solches zweistufiges Vorgehen kritisch sehen. "Damit könnte der Eindruck erweckt werden, dass wir die Tür für eine spätere Änderung des Scheidungsvertrags öffnen", sagte sie.

Zum Auftakt des Gipfels beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Kollegen zunächst über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der Union von 2021 bis 2027. Zudem steht die Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise zur Entscheidung an. Dabei soll auch die Lage nach dem Vorfall zwischen russischen und ukrainischen Schiffen im Asowschen Meer dskutiert werden.