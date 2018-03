EU-Handelskommissarin will "Freundeskreis mit Partnern" gegen US-Zölle schmieden

Angesichts der von US-Präsident Donald Trump beschlossenen Strafzölle auf Stahl und Aluminium hat EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström zum Schulterschluss mit anderen Ländern aufgerufen. "Wir wollen einen Freundeskreis mit Partnern weltweit schmieden", sagte sie am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg. Die Kommission prüfe, ob sie gemeinsam mit anderen betroffenen Staaten vor der Welthandelsorganisation WTO gegen die Strafzölle vorgehen könne.

Der für Wachstum zuständige Vize-Präsident der EU-Kommission, Jyrki Katainen, äußerte sich zuversichtlich. "Wir zählen auf eine gute Zusammenarbeit mit dem US-Kongress", sagte er. Vertreter sowohl der Demokraten als auch der Republikaner in den USA seien an guten Handelsbeziehungen zur EU interessiert. Das gelte auch für Unternehmen in den USA. "Dies ist kein Streit zwischen der EU und den USA" betonte Katainen. Letztlich würden beide Seiten einen Handelskrieg vermeiden wollen.

Malmström hatte am Freitag die Hoffnung geäußert, dass die Europäer in Verhandlungen mit Washington noch - wie Kanada und Mexiko - von den Zöllen ausgenommen werden könnten. Sollte dies nicht der Fall sein, will die EU vor der WTO klagen und ihrerseits Zölle auf US-Produkte verhängen. Dazu erstellte die EU-Kommission bereits eine Liste mit Waren im Wert von 2,8 Milliarden Euro erstellt, die von Whiskey über Motorräder bis zu Jeans aus den USA reichen.