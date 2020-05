EU-Kommission beschließt Empfehlungen zu Tourismus und Grenzkontrollen

Die EU-Kommission fasst am Mittwoch eine Reihe von Beschlüssen, um Tourismus und Reisen trotz der anhaltenden Corona-Pandemie wieder möglich zu machen. Dazu gehören Vorgaben und Empfehlungen für Sicherheitsabstände in Hotels, Gaststätten und Verkehrsmitteln wie Zügen und Flugzeugen. Zudem will die Kommission nach AFP-Informationen ihre Haltung bekräftigen, dass Reisende bei ausgefallenen Buchungen die Wahl zwischen einer Erstattung des Preises und einem Gutschein haben müssen.

Mit Blick auf die vielfach wegen der Pandemie von den Mitgliedstaaten eingeführten Grenzkontrollen will die Kommission eine schrittweise Aufhebung empfehlen. Die Beschränkungen sollen nach einem Beschlussentwurf zunächst in Gegenden abgeschafft werden, in denen es eine vergleichbar günstige Entwicklung der Corona-Fallzahlen beiderseits der Grenze gibt. Eine Diskriminierung nach Nationalität der betroffenen Reisenden darf es dabei den Angaben zufolge nicht geben.