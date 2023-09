EU-Kommission schlägt Glyphosat-Zulassung für weitere zehn Jahre vor

Die EU-Kommission hat für das Pestizid Glyphosat die Zulassung für weitere zehn Jahre vorgeschlagen. Die EU-Behörde sieht kein ausreichendes Risiko für ein Verbot, wie aus einem am Mittwoch von der Kommission veröffentlichen Bericht hervorgeht. Zuvor hatte die EU-Lebensmittelbehörde Efsa nach Auswertung tausender Studien keine Einwände gegen die Verlängerung erhoben. Die EU-Staaten sollen im Oktober über die weitere Zulassung abstimmen.

Der Einsatz von Glyphosat werde künftig jedoch an Bedingungen geknüpft, heißt es in dem Bericht. Demnach müssen Landwirte einen mindestens fünf Meter breiten Pufferstreifen einhalten, wenn sie das Mittel auf einem Feld versprühen. Für die Sikkation, also das gezielte Austrocknen von Pflanzen vor der Ernte, soll Glyphosat verboten werden.

Die Efsa hatte in ihrem Bericht ein "hohes langfristiges Risiko für Säugetiere" durch Glyphosat festgestellt. Zum Schutz der Tiere sollen die EU-Staaten daher die Menge und die Häufigkeit für den Einsatz des Pestizids beschränken können. Die Entscheidung darüber soll jedoch bei den Mitgliedsstaaten liegen.

Um den Einsatz von Glyphosat wird in der EU seit Jahren gerungen. Für die Landwirtschaft ist das Mittel bedeutsam, kann jedoch die Umwelt beeinträchtigen und steht im Verdacht, krebserregend zu sein.

Die Kommission setze die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger für weitere zehn Jahre aufs Spiel, kritisierte die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus. Die vorgeschlagene Verlängerung sei "ein Angriff auf das Gesetz zur Rettung der Natur", fügte sie hinzu.

Der Vorsitzende des Agrarausschusses im EU-Parlament, Norber Lins (CDU) begrüßte dagegen den Vorschlag der Kommission. Die Landwirte bräuchten Planungssicherheit, die Zulassung sei daher ein wichtiger Schritt.

Die EU-Staaten sollen im Oktober über die Glyphosat-Zulassung abstimmen. Um den Vorschlag abzulehnen, bräuchte es eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 15 Mitgliedstaaten, die für mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung stehen. Der endgültige Beschluss soll bis zum 15. Dezember fallen, dann läuft die bisherige Zulassung für Glyphosat in der EU aus.