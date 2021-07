EU-Kommission stellt Pläne für klimafreundlichere Wirtschaft vor

Pilotprojekt einer CO2-Auffanganlage in Kopenhagen

Die Europäische Kommission stellt am Mittwoch in Brüssel ihre Pläne für eine erhebliche Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes vor.

Die Europäische Kommission stellt am Mittwoch in Brüssel ihre Pläne für eine erhebliche Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes vor. Das Klimapaket sieht neben neuen Zöllen, Steuern und Zielvorgaben etwa auch das faktische Ende des Verbrennungsmotors vor. So soll die europäische Wirtschaft darauf vorbereitet werden, bis 2030 mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgas im Vergleich zu 1990 auszustoßen.

In dem "Fit for 55" genannten Gesetzespaket ist nach übereinstimmenden Angaben aus Brüssel etwa eine Kerosinsteuer für innereuropäische Flüge enthalten. Außerdem will die Kommission das seit längerem geplante Projekt einer Abgabe für Importe aus Drittländern umsetzen, die klimaschädlicher produzieren. Diese CO2-Grenzabgabe ist nach AFP-Informationen Teil einer größeren Reform des europäischen Emissionshandels.