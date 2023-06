EU-Parlament bringt Regelwerk zu KI auf den Weg

Das EU-Parlament hat ein Regelwerk zur Künstlichen Intelligenz (KI) auf den Weg gebracht, das weltweit das erste dieser Art werden soll. Die Abgeordneten einigten sich am Mittwoch in Straßburg auf eine gemeinsame Position, die in den kommenden Monaten mit den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission weiter verhandelt werden muss. Verboten werden soll demnach etwa die biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum.