EU-Parlament feiert 70-jähriges Bestehen

Das Europäische Parlament hat mit einem Festakt in Straßburg sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Europa sei "ein Leuchtturm der Verteidigung der Demokratie", sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Dienstag in Straßburg. Das Parlament sei jedoch nicht "perfekt", räumte sie mit Blick auf die oft langwierigen Prozeduren ein.