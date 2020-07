EU-Parlamentsspitzen beraten über 1,8-Billionen-Euro-Einigung des Finanzgipfels

Die Fraktionsvorsitzenden des EU-Parlaments beraten am Mittwoch (gegen 10 Uhr) mit Parlamentspräsident David Sassoli über die beim EU-Gipfel getroffene Einigung zum Corona-Finanzpaket. Sassoli will anschließend vor die Presse treten. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich nach äußerst schwierigen Verhandlungen auf ein insgesamt 1,8 Billionen Euro schweres Paket aus Corona-Hilfsfonds und nächstem mehrjährigen Gemeinschaftshaushalt geeinigt.

Das Parlament muss dem Kompromiss noch zustimmen. Am Donnerstag kommt das Plenum der Volksvertretung zusammen, um zunächst in einer Entschließung Anmerkungen und Forderungen zur Gipfel-Einigung zu verabschieden. Die Arbeiten an einem gemeinsamen Text der meisten Fraktionen dafür liefen bereits, hieß es aus Parlamentskreisen. Mit der abschließenden Abstimmung über das Finanzpaket ist demnach frühestens im Herbst zu rechnen.