EU ringt mit Italien um Rettung von Flüchtlingsmission "Sophia"

Im Streit um die Flüchtlingsaufnahme ringt die EU mit Italien um die Rettung ihrer Marine-Mission "Sophia" im Mittelmeer. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte am Donnerstag beim Treffen der europäischen Verteidigungsminister in Wien, der Einsatz vor Libyen sei "entscheidend" für einen erfolgreichen Kampf der EU gegen Schlepperbanden. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) forderte spätestens im Herbst eine Lösung.

Die neue italienische Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega-Partei will eine Änderung der Einsatzregeln von "Sophia", damit gerettete Flüchtlinge nicht mehr automatisch nur nach Italien gebracht werden. Ansonsten droht Rom mit der Schließung seiner Häfen für die Schiffe der EU-Mission. Im Juli hatte Italien den EU-Partnern für eine Lösung eine Frist bis zur nächsten Woche gesetzt.

"Das muss ein Ende finden", sagte von der Leyen in Wien zu dem Konflikt. Es könne nicht sein, dass der Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen mit der Regierung in Rom ausgetragen werde auf dem Rücken der "rein militärischen Mission 'Sophia'".

Eigentliches Problem sei das Dublin-Abkommen zum Umgang mit Asylbewerbern in der EU, sagte von der Leyen. Es sieht vor, dass Flüchtlinge ihren Asylantrag in dem EU-Land stellen müssen, in dem sie als erstes europäischen Boden betreten. Diese Frage stehe ganz oben auf der Agenda der Staats- und Regierungschefs, sagte die Ministerin. "Und deshalb erwarte ich, dass diese Frage im Herbst geklärt werden wird."

Mogherini sagte, sie wolle bei dem Verteidigungsministertreffen ausloten, wo Raum für Kompromisse sei. Dies sei "eine sehr schwierige Diskussion". Eine Lösung erfordere "von allen eine konstruktive Haltung" und Solidarität gegenüber Italien in der Flüchtlingsfrage. Letztlich sei die Flüchtlingsaufnahme und -verteilung aber eine Frage, die von den Innenministern oder den Staats- und Regierungschefs gelöst werden müsse.

Italiens Verteidigungsministerin Elisabetta Trenta wollte am Mittag erneut fordern, dass auch andere Länder von "Sophia" gerettete Flüchtlinge aufnehmen. Nach Angaben aus Rom will Italien durchsetzen, dass die Schiffe künftig abwechselnd Häfen in verschiedenen Ländern ansteuern. Genannt wurden insbesondere die Mittelmeer-Anrainer Frankreich, Spanien, Malta und Griechenland.

Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft bot sich als "neutraler Vermittler" an. Das Thema müsse "ohne große Emotionen", aber auch "im richtigen Rahmen" besprochen werden, sagte Verteidigungsminister Mario Kunasek. Dies seien die Treffen der Innenminister oder auch der Staats- und Regierungschefs, die am 20. September zu einem Gipfel in Salzburg zusammenkommen.

An der Marinemission EU NavForMed "Sophia" ist auch die Bundeswehr beteiligt. Die Mission ist seit Juni 2015 mit Schiffen, Flugzeugen und Hubschraubern im Mittelmeer zwischen Italien und Libyen im Einsatz. Hauptaufgabe ist das Vorgehen gegen Schlepperbanden. In den vergangenen drei Jahren wurden dabei aber auch rund 50.000 Flüchtlinge aus Seenot gerettet, die von den "Sophia"-Schiffen nach Italien gebracht wurden.