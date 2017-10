EU-Staaten sollen über weitere Zulassung von Glyphosat entscheiden

Die EU-Mitgliedstaaten befassen sich am Mittwoch mit der Zukunft des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. Dazu kommt am Vormittag (09.00 Uhr) der EU-Fachausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel zusammen. Erst am Dienstag war die EU-Kommission von ihrem bisherigen Vorschlag abgerückt, eine weitere Zulassung von zehn Jahren zu fordern. Sie schlägt nun fünf bis sieben Jahre vor.

In der EU wird seit Jahren um das weit verbreitete Unkrautvernichtungsmittel gestritten. Wissenschaftliche Studien kamen zu unterschiedlichen Schlüssen, ob Glyphosat krebserregend sein könnte oder nicht. Das Europaparlament forderte zuletzt ein endgültiges Aus für das Herbizid bis spätestens zum 15. Dezember 2022.