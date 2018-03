EU-Staaten vermuten Russland hinter Giftanschlag von Salisbury

Die Staats- und Regierungschefs der EU vermuten die Auftraggeber des Giftanschlags von Salisbury in Russland. Es sei "höchst wahrscheinlich, dass die Russische Föderation verantwortlich ist", heißt es in einer am Donnerstagabend von allen 28 EU-Staaten in Brüssel verabschiedeten Erklärung. Damit schlossen sich die EU-Mitglieder deutlicher als bislang der Einschätzung der britischen Regierung an, die den Giftanschlag als politisch motivierten Angriff Russlands auf britischem Boden wertet.

Die einmütige Erklärung der 28 EU-Staaten ist ein diplomatischer Erfolg Großbritanniens, das auf eine möglichst scharfe Verurteilung Russlands gepocht hatte. Für den Anschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal gebe es "keine andere plausible Erklärung" als eine Verantwortlichkeit Russlands, heißt es in den Gipfel-Schlussfolgerungen. Den Briten sicherten die Staats- und Regierungschefs "uneingeschränkte Solidarität" zu.

Der Gipfelerklärung ging ein langes Ringen voraus. Mit der direkten Nennung Russland als Hauptverdächtigen gingen die Staats- und Regierungschefs über eine gemeinsame Erklärung der EU-Außenminister vom Montag hinaus. Diese hatten sich nur auf eine Formulierung einigen können, wonach die EU die britische Einschätzung "äußerst ernst nimmt, dass es höchst wahrscheinlich ist, dass die Russische Föderation verantwortlich ist".

Dieser Satz fand sich zunächst auch im Entwurf der Schlussfolgerungen des EU-Gipfels. Verschärft wurde sie bei den abendlichen Gipfelberatungen, bei denen die britische Premierministerin Theresa May ihre EU-Kollegen über den Stand der Ermittlungen unterrichtete.

Die EU-Chefs verurteilten den Giftanschlag in ihrer Erklärung nun "auf das Schärfste" - und nicht mehr nur "scharf", wie es die EU-Außenminister getan hatten. Grund für die zurückhaltendere Formulierung bei der Schuldzuweisung war damals Diplomaten zufolge insbesondere der Widerstand Griechenlands.

Die Verschärfung der Tonlage in Brüssel dürfte die Frage nach praktischen Konsequenzen lauter werden lassen. In der Gipfelerklärung heißt es: "Die Mitgliedstaaten werden sich zu den Folgen abstimmen, die im Lichte der von der russischen Regierung gelieferten Antworten gezogen werden sollten".

Von Strafmaßnahmen gegen Russland war in der Gipfelerklärung zwar nicht die Rede. Großbritannien hatte aber bereits 23 russische Diplomaten ausgewiesen und erhofft von den EU-Partnern ein ähnliches Vorgehen.

Frankreich und Litauen zeigten sich am Donnerstag offen für derartige Schritte. "Einige Länder wie Frankreich sind bereit für mögliche Maßnahmen", hieß es aus dem französischen Präsidialamt.

May warnte in Brüssel eindringlich vor einer Bedrohung durch Russland. Der Giftanschlag von Salisbury füge sich ein in eine Politik "russischer Aggression gegen Europa und seine Nachbarn", sagte May. "Es ist klar, dass die Bedrohung durch Russland keine Grenzen respektiert."

Vor Verabschiedung der Erklärung stimmte sich May bei einem Dreiertreffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ab. Sie erklärten danach zusammen, sie wollten "eine starke gemeinsame Botschaft" der EU an Moskau.

Der frühere russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März in Salisbury vergiftet worden. Sie liegen weiter im Koma. London zufolge wurden beide mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet, das zu Zeiten der Sowjetunion entwickelt wurde.

Ein britisches Gericht gestattete am Donnerstag Chemiewaffenexperten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), Blutproben der Vergifteten zu untersuchen. OPCW-Spezialisten waren zu Wochenbeginn in Großbritannien eingetroffen. Die Auswertung der Proben soll bis zu drei Wochen dauern.