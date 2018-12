EU-Umfrage: Für neun von zehn Juden hat Antisemitismus zugenommen

Für neun von zehn Juden in Europa hat der Antisemitismus in den vergangenen fünf Jahren zugenommen. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage der Europäischen Agentur für Grundrechte in zwölf EU-Staaten, die am Montag veröffentlicht wurde. Wie im europäischen Schnitt sagten in Deutschland 85 Prozent der Befragten demnach, dass Antisemitismus für sie "das größte soziale oder politische Problem" sei. Fast die Hälfte der deutschen Juden überlegte bereits auszuwandern.

Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans zeigte sich "zutiefst besorgt" über die Ergebnisse. "Es ist nötig, dass wir dieses Übel nachdrücklich und gemeinsam bekämpfen." Wenn Europa es nicht schaffe, dass sich Juden dort sicher fühlten, "hört es auf Europa zu sein". Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums nannte die in der Umfrage zum Ausdruck kommenden Haltungen "erschütternd".

Die Umfrage müsse "europaweit wachrütteln", erklärte der Zentralrat der Juden in Deutschland. "Antisemitismus als Normalfall – das darf Europa als Kontinent der Aufklärung nicht hinnehmen", forderte Zentralratspräsident Josef Schuster in Berlin. Er forderte die EU-Staaten auf, sie müssten sich "viel stärker als bisher im Kampf gegen Antisemitismus engagieren, um die Sicherheit jüdischen Lebens zu garantieren".

28 Prozent gaben in der Umfrage an, sie seien im vergangenen Jahr mindestens einmal belästigt worden, etwa über Hass- oder Drohmails oder durch beleidigende Kommentare in der Öffentlichkeit. In Deutschland gaben dies 41 Prozent der Befragen an und damit so viele wie nirgendwo anders.

Gut ein Drittel (34 Prozent) der Teilnehmer aus den zwölf EU-Ländern sagten, dass sie die Teilnahme an jüdischen Veranstaltungen vermeiden würden, weil sie sich nicht sicher fühlen. 38 Prozent spielten deshalb mit dem Gedanken auszuwandern. In Deutschland waren es sogar 44 Prozent - deutlich mehr als bei der letzten derartigen Umfrage von 2012, als dies 25 Prozent angaben.

Über die zwölf EU-Staaten hinweg übte eine Mehrheit der befragten Juden Kritik am Vorgehen ihrer Regierungen gegen Antisemitismus. 70 Prozent gaben an, dass dieses aus ihrer Sicht nicht wirksam sei. In Deutschland waren es 74 Prozent, in Polen 91 Prozent.

An der Umfrage der EU-Agentur für Grundrechte nahmen 16.500 Menschen über 16 Jahren teil, die sich als jüdisch bezeichnen. In Deutschland wurden 1233 Menschen befragt. Laut EU-Kommission leben in den einbezogenen zwölf EU-Staaten 96 Prozent aller europäischen Juden.

Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, wertete die überdurchschnittlich häufigen antisemitischen Erfahrungen in Deutschland "vor dem Hintergrund unserer Geschichte" als "ganz besonders schwerwiegend". Weiter nannte es Klein in der "Bild"-Zeitung vom Montag "alarmierend", dass "als Juden erkennbare Menschen aus Angst vor Anfeindungen gewisse Gegenden nicht mehr betreten wollen".

Klein verwies dabei auch auf Angaben von Befragten, wonach viele antisemitische Taten einen muslimischen Hintergrund hätten, was Zuordnungen in der Polizeilichen Kriminalstatistik widerspricht. Der FDP-Politiker Stefan Ruppert forderte, die Erfassungskriterien der Kriminalstatistik hinsichtlich der Tätergruppen zu überprüfen. Möglicherweise werde die Rolle von Muslimen "erheblich unterschätzt".