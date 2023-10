EU und USA bekräftigen bei Gipfeltreffen Beistand für Israel und die Ukraine

Die EU und die USA haben bei einem Gipfeltreffen in Washington ihre Geschlossenheit beim Beistand für Israel und die Ukraine bekräftigt. "Diese Konflikte zeigen, dass Demokratien zusammenstehen müssen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag bei dem Treffen mit US-Präsident Joe Biden und EU-Ratspräsident Charles Michel im Weißen Haus. In einer gemeinsamen Abschlusserklärung äußerten die Teilnehmer ihre Sorge angesichts der "sich verschlimmernden humanitären Krise im Gazastreifen".