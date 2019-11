Eulen in Schornsteinen beschäftigen Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen

In Kamine geplumpste Eulen haben in Nordrhein-Westfalen gleich zwei Feuerwehreinsätze ausgelöst. Im Ruhrgebiet und am Niederrhein steckten am Dienstagabend verschreckte Vögel in Schornsteinen fest, wie die Feuerwehren in Dortmund und Goch am Mittwoch mitteilten.

In Dortmund hatte eine Frau ein Rascheln im Wohnzimmer gehört und vorsichtig nachgeschaut. Dabei blickte sie in die Augen einer Eule, die hinter der Glasscheibe eines Kamins saß. Aufgeschreckt zog sich die Eule zurück in den Schornstein. Feuerwehrleute gaben dem Vogel die Freiheit zurück. "Aus dem Kamin befreit erhob sich die Eule wie der Phoenix aus der Asche", berichtete die Feuerwehr.

Auch im niederrheinischen Goch entdeckte ein Mann in seinem Kaminofen eine Eule, in diesem Fall einen Steinkauz. Der Vogel war offenbar auf dem Hausdach in das Kaminrohr geraten und letztlich bis in den Ofen hinab gerutscht, wie die örtliche Feuerwehr mitteilte. Der Steinkauz wurde aus dem Ofen befreit und von Feuerwehrleuten in eine Tierklinik nach Kleve gebracht.