Eurojackpot von gut 20 Millionen Euro geht nach Hessen

Ein Glückspilz aus Hessen hat den Eurojackpot geknackt und kann sich über gut 20 Millionen Euro freuen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Dienstagabend in Münster mitteilte, tippte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 18, 27, 41, 45 und 49 sowie die Eurozahlen 7 und 9. Die genaue Gewinnsumme beträgt 20.059.640,50 Euro.