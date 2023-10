Eurojackpot von gut 54 Millionen Euro geht nach Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg hat ein Lottospieler den Eurojackpot geknackt und gut 54 Millionen Euro gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Freitagabend mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 16, 23, 30, 37 und 41 sowie die Eurozahlen 2 und 9. Dafür gibt es 54.233.217,90 Euro.