Europäer wollen Atomabkommen mit dem Iran retten

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran versuchen die Europäer, in einer gemeinsamen Kraftanstrengung den Schaden begrenzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte am Mittwoch, die Europäer blieben dem Atomabkommen verpflichtet. Aus Paris hieß es, es werde alles für den Schutz der Interessen der europäischen Firmen im Iran getan. Die Führung in Teheran forderte von den Europäern Garantien und drohte ansonsten ihrerseits mit einem Ausstieg aus dem Abkommen.

Merkel betonte die Entschlossenheit der Europäer, an dem Iran-Abkommen festzuhalten: "Wir werden diesem Abkommen verpflichtet bleiben und alles daran setzen, dass auch der Iran seine Verpflichtungen einhält", sagte sie in Berlin. Der Ausstieg der USA aus der Vereinbarung sei "schwerwiegend".

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erklärte, die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump werfe die "Bemühungen um die Stabilität in der Region nicht unwesentlich zurück". Das Abkommen habe zu einem "Mehr an Sicherheit" geführt, nun "droht nun mit dem Ausstieg der Vereinigten Staaten die Unsicherheit zu wachsen und es droht auch, das Vertrauen in internationale Verträge zu schwinden".

Deutschland, Frankreich und Großbritannien würden mit einer Stimme sprechen, sagte Maas. Für kommenden Montag wurde ein Gespräch der Außenminister der drei EU-Staaten mit Vertretern des Iran anberaumt. Auch Russland, das gemeinsam mit den übrigen Veto-Mächten des UN-Sicherheitsrates und Deutschland im Juli 2015 das Abkommen ausgehandelt hatte, erklärte sich offen für eine weitere Zusammenarbeit in der Frage.

Neben den Sorgen um die Stabilität des Nahen Ostens ist die Frage der Wirtschaftssanktionen besonders heikel für die Europäer und dürfte zu einer weiteren Belastungsprobe für die Beziehungen mit den USA werden. SPD-Chefin Andrea Nahles warf Trump einen "großen Anschlag auf das transatlantische Bündnis" vor.

Einen Vorgeschmack auf die sich abzeichnenden Spannungen gab am Dienstag bereits der neue US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, der sich nach Auffassung von Politikern in Berlin und Wirtschaftsvertretern im Ton vergriff, als er deutsche Unternehmen via Twitter aufforderte, ihre Geschäfte im Iran "sofort" herunterzufahren.

Trumps Sicherheitsberater John Bolton gab in Washington bekannt, dass die Strafmaßnahmen "ab sofort" für alle Neuverträge gelten würden. Ausländische Firmen, die bereits im Iran seien, hätten drei bis sechs Monate Zeit, um das Land zu verlassen. Ansonsten werde ihnen der Zugang zum US-Markt verwehrt.

Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bezeichnete es im Rundfunk als "nicht hinnehmbar", dass sich die USA als "Wirtschaftspolizist für die Welt" aufführten. Die Sanktionen würden alle europäischen Unternehmen vor "Schwierigkeiten" stellen.

Die Europäer würden "alles zum Schutz der Interessen" ihrer Unternehmen im Iran tun, verlautete aus dem Umfeld von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Auf EU-Ebene werde in Washington interveniert.

Die deutsche Wirtschaft reagierte besorgt: "Die jüngste Entscheidung des US-Präsidenten, die Iransanktionen wiederzubeleben, trifft die deutsche Wirtschaft hart", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer. Die deutsche Wirtschaft rufe "die Bundesregierung und EU dazu auf, die Geschäfte zu sichern". Zu deutschen Unternehmen mit Geschäftsinteressen im Iran gehören unter anderen Siemens, Daimler, Bosch und der Trockenbauer Knauf.

Irans geistliches Oberhaupt Ali Chamenei forderte Garantien für sein Land, wenn das Abkommen mit den verbleibenden drei europäischen Staaten sowie Russland und China fortgesetzt werden solle. "Jetzt wird gesagt, wir wollen das Atomabkommen mit den drei europäischen Ländern fortführen", sagte er im Staatsfernsehen. "Ich traue diesen drei Ländern aber nicht. Ich sage, traut diesen Ländern nicht. Wenn ihr ein Abkommen schließen wollt, müsst ihr solide Garantien erhalten, sonst machen sie morgen, was die USA getan haben."

Von der Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wurde Teheran am Mittwoch erneut bescheinigt, nicht gegen seine Verpflichtungen verstoßen zu haben. Der Iran setze all seine Zusagen im Atom-Bereich um, erklärte IAEA-Chef Yukiya Amano.