Europäisch-asiatisches Außenministertreffen der Asem-Gruppe in Myanmar

In Myanmar findet am Montag ein europäisch-asiatisches Außenministertreffen der Asem-Gruppe statt. An dem Termin in der Hauptstadt Naypyidaw nimmt auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) teil. Die EU-Delegation wird von der Außenbeauftragten Federica Mogherini geführt. In den Gesprächen unter dem Titel "Stärkung der Partnerschaft für Frieden und nachhaltige Entwicklung" geht es um politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Fragen.

Außerdem stehen Entwicklungspolitik und Klimawandel auf der Tagesordnung. Auch die Rohingya-Krise dürfte zur Sprache kommen. Mogherini hatte im Vorfeld angekündigt, der zweitägige Besuch in Myanmar biete die Möglichkeit, mit der myanmarischen Regierung über einen Ausweg aus dem Konflikt mit der muslimischen Minderheit zu reden. Das Asem-Außenministertreffen dient auch der Vorbereitung des zwölften Europa-Asien-Gipfels (Asem) in Brüssel im Oktober 2018.