Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool startet mit erstem Halbfinale

Mit dem ersten Halbfinale beginnt am Dienstag (21.00 Uhr) in Liverpool der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC). Bands sowie Sängerinnen und Sänger aus 15 Ländern treten dort gegeneinander an, die zehn besten von ihnen dürfen im ESC-Finale am Samstag antreten. Im ersten Halbfinale sind mit der schwedischen Sängerin Loreen und dem finnischen Sänger Käärijä auch die beiden Favoriten der Wettbüros dabei.