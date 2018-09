Evakuierung nach Explosion auf Raffineriegelände bei Ingolstadt

Auf dem Gelände einer Raffinerie in Vohburg an der Donau im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Explosion mit anschließendem Großbrand gekommen. Acht Menschen wurden verletzt, drei von ihnen mussten mit "mittelschweren bis schweren Verletzungen" ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei Oberbayern mitteilte. Rund 1800 Menschen in der Umgebung der Raffinerie werden demnach evakuiert und in einer Turnhalle untergebracht.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 05.15 Uhr in einem Anlagenteil der Raffinerie aus bisher ungeklärten Gründen zur Detonation. Die Polizei forderte alle Anwohner in einem Umkreis von 20 Kilometern dazu auf, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

In der Stadt wenige Kilometer östlich von Ingolstadt waren nach Polizeiangaben zahlreiche Feuerwehren sowie Rettungsdienste und das Technische Hilfswerk im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten demnach an. Die Straßen rund um das Einsatzgebiet wurden weiträumig abgesperrt.

Die Firma Bayernoil betreibt laut Website seit 1967 in Vohburg eine Erdölraffinerie auf einem 127 Hektar großen Gelände.