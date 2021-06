Filmtitel von französischem Film gesucht

Ich suche den Titel eines französischen Films. Der Film spielt lediglich an drei Tagen, jeweils am Jahrestag der Invasion aber im Rhythmus von 10 Jahren. Der Bürgermeister eines kleinen Orts am Atlantik, der (vermeintlich) erfolgreich im Widerstand die Alliierten unterstützt hat, zelebriert diesen Tag, um an seine heroische Beteiligung zu erinnern. Mit jedem Jahrzehnt wird aber klarer, dass sein Status und sein Leben eine Farce sind und letztlich stellt sich heraus, dass er gar nicht der Held war, als welchen er sich selbst die vergangenen Jahrzehnte "verkauft" hat. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand Titel, Regisseur und Schauspieler nennen kann. Ich dachte immer es handele sich um einen Truffaut-Film, kann ihn aber in dessen Filmografie nicht finden. Und nein, es handelt sich nicht um "Casablanca", "Der längste Tag", "Love Story" "King Kong" oder "Das letzte Einhorn" und es wäre toll, wenn heute einmal nicht die sonst üblichen albernen Kindergarten-Nonsens-Antworten kommen. Vielen Dank. Ralph