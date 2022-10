Ex-Finanzminister Sunak erreicht nötige Rückendeckung für Truss-Nachfolge

Im Rennen um die Nachfolge der scheidenden britischen Premierministerin Liz Truss hat Ex-Finanzminister Rishi Sunak als Erster die notwendigen hundert Unterstützer unter den Tory-Abgeordneten hinter sich versammeln können. Mehrere Abgeordnete bestätigten am Freitagabend, dass Sunak die Mindestanzahl an Unterstützern erreicht habe. Innerhalb der Regierung hatten sich zuletzt mehrere Kabinettsmitglieder für Ex-Premierminister Boris Johnson als Truss-Nachfolger ausgesprochen. Medienberichten zufolge landete Johnson am Samstag nach einem abgebrochenen Karibik-Urlaub wieder in Großbritannien.