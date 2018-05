Ex-Hollywood-Produzent Weinstein auf Polizeiwache in New York eingetroffen

Der Ex-Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist am Freitag auf einer Polizeiwache in New York eingetroffen. Nach monatelangen Ermittlungen wegen sexueller Belästigungen wollte sich Weinstein laut US-Medienberichten den New Yorker Behörden stellen. Weinstein wurde vor dem Gebäude von dutzenden Fotografen und Fernsehteams erwartet, wie ein AFP-Reporter berichtete. Weiteren Medienberichten zufolge wurde Weinstein von einer Grand Jury in Manhattan inzwischen angeklagt.

Die "New York Times" und "New York Post" hatten berichtet, Weinstein wolle sich stellen. Die "New York Times" berief sich dabei auf namentlich nicht genannte Strafverfolger. Demnach wurde vorab vereinbart, dass Weinstein eine Million Dollar (853.000 Euro) als Kaution hinterlegt, sich elektronisch überwachen lässt und seinen Reisepass abgibt.

Weinsteins Anwalt Ben Brafman, einer der erfolgreichsten Strafverteidiger der USA, wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Auch die Staatsanwaltschaft und Polizei äußerten sich nicht.

Die "New York Post" berichtete weiter, Weinstein werde voraussichtlich seine Fingerabdrücke abgeben und sich fotografieren lassen müssen. Danach werde er einem Gericht in Manhattan vorgeführt, wo er nach Experteneinschätzung voraussichtlich auf nicht schuldig plädieren werde. Mehr als hundert Frauen, darunter zahlreiche Stars, werfen dem 66-Jährigen vor, sie sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt zu haben.