Ex-Präsident von Honduras an die USA ausgeliefert

Der honduranische Ex-Präsident Juan Orlando Hernández ist an die USA ausgeliefert worden. Ein Flugzeug der US-Antidrogenbehörde hob am Donnerstag mit dem 53-Jährigen an Bord in Tegucigalpa ab, um den wegen Verwicklung in den internationalen Drogenhandel beschuldigten Politiker in die USA zu bringen, wie AFP-Journalisten berichteten.

Hernández hatte sich im Februar der Polizei gestellt, nachdem ein Richter Haftbefehl wegen des Auslieferungsersuchens der USA erlassen hatte. Mitte März genehmigte der Oberste Gerichtshof die Auslieferung. Ein Einspruch des Ex-Präsidenten gegen die Entscheidung wurde später abgelehnt.

Hernández war erst Ende Januar aus dem Amt geschieden. Er soll jahrelang mit internationalen Drogenhändlern zusammengearbeitet haben und so mindestens 500 Tonnen Kokain geschmuggelt haben. Hernández weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet sie als Teil eines Racheplans von Drogenbaronen, die seine eigene Regierung an die USA ausgeliefert habe.