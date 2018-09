Ex-US-Fernsehstar Bill Cosby zu mindestens drei Jahren Haft verurteilt

Der frühere US-Fernsehstar Bill Cosby ist wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Haftstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt worden. Richter Steven O'Neill verhängte gegen Cosby am Dienstag ein Strafmaß von drei bis zehn Jahren Gefängnis. Er war bereits Ende April schuldig gesprochen worden, eine Frau im Jahr 2004 sexuell missbraucht zu haben. Bei der Verkündung des Strafmaßes zeigte der 81-jährigen Ex-TV-Star keine Regung.

Anklage und Verteidigung hatten sich darauf geeinigt, drei Anklagepunkte wegen sexueller Nötigung zu einem zusammenzufassen, womit sich das Höchststrafmaß von 30 auf zehn Jahre Haft reduzierte. Cosby kann nach drei Jahren erstmals einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung unter Auflagen stellen, der dann von einer Kommission geprüft wird.

Cosbys Anwalt kündigte Berufung an. Zudem beantragte er, seinen Mandaten bis zum Berufungsurteil gegen Kaution auf freiem Fuß zu lassen. Richter O'Neill ordnete aber an, Cosby in Haft zu nehmen.

Cosby wird von etwa 60 Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, allerdings sind die meisten Fälle verjährt. In dem nun verhandelten Fall ging es um die Vorwürfe von Andrea Constand. Nach ihrer Aussage hatte Cosby sie im Januar 2004 in seinem Haus in Philadelphia unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht.

Mit dem Urteil vom Dienstag ist Cosby nun der erste Prominente, der seit der 2017 losgetretenen Welle von Missbrauchsvorwürfen gegen Film- und Medienschaffende wegen eines Sexualverbrechens ins Gefängnis geht. Am Anfang hatten die massenhaften Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein gestanden.