Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA besuchen den Iran

Ein Team der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA reist am Sonntag in den Iran. Die Experten wollen sich dort um Informationen über Spuren von angereichertem Uran bemühen, die an drei nicht gemeldeten Standorten im Land gefunden worden waren. Diese Funde haben den Verdacht geschürt, dass der Iran Teile seine Atomprogramms möglicherweise geheim hält.

Der Fund des angereicherten Urans an den nicht deklarierten Standorten ist einer der zentralen Punkte, der die Wiener Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 blockiert. Das Abkommen soll den Iran am Bau der Atombombe hindern. Der Leiter der iranischen Atombehörde, Mohammed Eslami, verkündete am Vortag des IAEA-Besuchs, dass der Iran seine Kapazitäten zur Urananreicherung erhöht habe. Diese Kapazitäten seien nun doppelt so hoch wie je zuvor, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur Irna.