EZB berät über mögliche weitere Leitzinserhöhung

Die Europäische Zentralbank (EZB) berät am Donnerstag in Frankfurt am Main in ihrer Ratssitzung über Maßnahmen gegen die hohe Inflation. EZB-Chefin Christine Lagarde hat bereits angekündigt, dass die Notenbank die Leitzinsen "sehr, sehr wahrscheinlich" erneut um 0,5 Prozentpunkte anheben wird. Das wäre die sechste Erhöhung in Folge. Die EZB hatte im Juli 2022 die Zinswende eingeleitet.