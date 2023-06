EZB berät über mögliche weitere Leitzinserhöhung

Die Europäische Zentralbank (EZB) berät am Donnerstag in Frankfurt am Main in ihrer Ratssitzung über Maßnahmen gegen die weiterhin hohe Inflation. Beobachter rechnen mit einer weiteren Erhöhung der Leitzinsen, vermutlich um 0,25 Prozentpunkte (Bekanntgabe 14.15 Uhr). EZB-Vertreter hatten klar gemacht, dass es zunächst klare Anzeichen für eine Wiederannäherung der Inflation an das angestrebte Niveau von zwei Prozent brauche, bevor die Leitzinserhöhungen eingestellt werden.