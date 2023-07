EZB-Präsidentin Lagarde schließt Zinspause nicht aus

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat im Kampf gegen die Inflation eine Zinspause angedeutet. Die EZB gehe mit einer "unvoreingenommenen Haltung" an die nächsten Zinsentscheidungen im September und danach heran, sagte sie am Donnerstag nach der Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt am Main. Diese Entscheidungen hingen von den dann verfügbaren wirtschaftlichen Daten ab.