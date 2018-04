Facebook-Chef Zuckerberg sagt im Kongress zu Datenskandal aus

In zweitägigen Marathonsitzungen sagt Facebook-Chef Mark Zuckerberg im US-Kongress zum Skandal um den gigantischen Datenmissbrauch aus. Im Senat wird er am Dienstag (ab 20.15 Uhr MEZ) in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Justiz und Handel zur mutmaßlichen Ausschlachtung von Nutzerdaten durch die britische Firma Cambridge Analytica für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump befragt, am Mittwoch steht er dem Handelsausschuss des Repräsentantenhauses Rede und Antwort.

In einem vorbereiteten Statement für die Anhörungen, das vorab verbreitet wurde, bekennt sich Zuckerberg zu seiner persönlichen Verantwortung für den Datenmissbrauch. Facebook steht wegen des unerlaubten Abschöpfens der Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern durch Cambridge Analytica unter massivem Druck.