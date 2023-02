Flüchtlinge in Berliner Notunterkunft

Faeser ruft zu gerechterer Verteilung von Ukraine-Flüchtlingen in der EU auf

Faeser ruft zu gerechterer Verteilung von Ukraine-Flüchtlingen in der EU auf

Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu einer gerechteren Verteilung der Kriegsflüchtlinge in der Europäischen Union (EU) aufgerufen. Sollte der Krieg zu weiteren großen Fluchtbewegungen aus der Ukraine führen, "wird eine gerechtere Verteilung in Europa unausweichlich sein", sagte Faeser den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben). "Dann müssen unsere osteuropäischen Nachbarn, aber auch wir entlastet werden."

Polen habe bislang über 1,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, Deutschland über eine Million, führte Faeser aus. Im Gegenzug habe beispielsweise Spanien erst 160.000 Menschen aus der Ukraine Schutz geboten. "Das kann nicht so bleiben", sagte die Innenministerin.

Russland hatte die Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres überfallen. Seitdem herrscht in dem Land Krieg, Millionen Menschen flüchteten vor den Kämpfen ins Ausland beziehungsweise in andere Landesteile der Ukraine.