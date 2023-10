Fans trauern um Matthew Perry aus der Kultserie "Friends"

Fans vor dem "Friends"-Apartmenthaus in New York

Nach dem plötzlichen Tod von Matthew Perry nehmen Fans Abschied von dem als sarkastischer Witzemacher Chandler Bing in der US-Kultserie "Friends" bekanntgewordenen US-Schauspieler. Sie versammelten sich am Sonntag unter anderem vor dem Haus des Verstorbenen in Los Angeles und legten Blumen nieder. In New York wiederum kamen Fans vor dem für "Friends"-Dreharbeiten genutzten Apartmenthaus zusammen und tauschten Erinnerungen.

"Ich will nur meinen Respekt erweisen", sagte in New York der 26-jährige Taylor Lanthier. Perry "hatte eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben und hat mich unendlich viele Male lachen lassen".

Perry war am Samstag im Alter von 54 Jahren gestorben. Rettungskräfte fanden ihn Medienberichten zufolge leblos in einem Whirlpool in seinem Haus. Der Schauspieler wurde in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der weltweit beliebten Fernsehserie "Friends" berühmt.

"Friends" wurde von 1994 bis 2004 gedreht und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. In der Serie ging es um sechs New Yorker Freunde und ihre Beziehungen untereinander.