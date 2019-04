FDP beginnt Parteitag in Berlin

Die FDP beginnt am Freitag (11.00 Uhr) mit ihrem dreitägigen Parteitag in Berlin. Dabei stellt sich der Vorsitzende Christian Lindner zur Wiederwahl. Auch weitere Mitglieder von Präsidium und Bundesvorstand werden am Freitag gewählt. Auf dem Programm stehen außerdem der Bericht von Schatzmeister Hermann Otto Solms zur Finanzlage der Partei und Beratungen über verschiedene Anträge.

Noch am Freitag oder aber am Samstagmorgen soll die Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg zur neuen Generalsekretärin der Liberalen gewählt werden. Die Brandenburgerin folgt auf Nicola Beer, die Spitzenkandidatin für die Europawahl ist. Am Samstag befasst sich der Parteitag zudem mit dem Leitantrag des Bundesvorstands unter dem Titel "Ein Land wächst mit seinen Menschen".