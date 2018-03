FDP hofft trotz des SPD-Rückziehers auf Abkehr vom Werbeverbot für Abtreibungen

Trotz des Rückziehers der SPD beim Werbeverbot für Abtreibungen setzt die FDP weiter auf eine Abkehr vom bisherigen Strafrechtsparagrafen. Der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki sagte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch, er hoffe, dass sich Linke und Grüne dem FDP-Vorschlag zum Paragrafen 219a anschließen werden. Die SPD hatte kürzlich angekündigt, ihren Gesetzentwurf zur Streichung des Werbeverbots nicht zur Abstimmung zu stellen.

Stattdessen will die SPD nun im Einvernehmen mit der Union, die das Gesetz beibehalten will, nach einem Kompromiss suchen. Dazu will Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) bald einen Gesetzentwurf vorlegen.

Für eine Abschaffung treten Linke und Grüne ein. Die FDP will nur noch unlautere Werbung unter Strafe stellen. Kubicki sagte: "Von der Linken haben wir bereits positive Signale." Er wünsche sich, "dass sich auch die Grünen uns anschließen, um zu zeigen, dass es im Bundestag eine Mehrheit jenseits der Union für eine Änderung des Strafrechtsparagraphen geben kann".

Eine Mehrheit kommt im Bundestag aber nur zustande, wenn neben FDP, Linken und Grünen auch die SPD für ein neues Gesetz stimmt. Die FDP setzt nun darauf, SPD-Abgeordnete bei einer möglichen Abstimmung auf ihre Seite zu ziehen, wenn sie auch Grüne und Linke hinter sich versammeln kann. "Ich kann mir derzeit nur sehr schwer vorstellen, dass sich auch die weiblichen Abgeordneten der SPD der apodiktischen Position der Union anschließen und unseren Antrag ablehnen", warb Kubicki um die mit dem Vorgehen ihrer Fraktion unzufriedenen Sozialdemokraten.

Auch in der SPD wurden weitere Forderungen nach einer weitgehenden Reform des Gesetzes laut. Juso-Chef Kevin Kühnert warb in einem gemeinsamen Zeitungsinterview mit dem Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, für einen Verzicht auf die Fraktionsdisziplin. Er sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf vom Mittwoch, er habe große Zweifel, dass der angekündigte gemeinsame Vorschlag der Bundesregierung fortschrittlich sein werde.

Ziemiak bekräftigte, es werde mit der Union keine Änderung des Paragrafen 219a geben. Auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisierte die SPD. Deren Selbstbewusstsein sei wieder auf "Minigröße" geschrumpft.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles verteidigte das Vorgehen der Sozialdemokraten. Die Partei sei in der Sache keineswegs von ihrer Position abgerückt, sagte sie im ARD-"Morgenmagazin". SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil griff unterdessen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an, der am Wochenende gesagt hatte: "Wenn es um das Leben von Tieren geht, da sind einige, die jetzt für Abtreibungen werben wollen, kompromisslos."

Dazu sagte Klingbeil, er erwarte von einem Gesundheitsminister mehr Gespür für die Situation von Frauen und weniger konservative Ideologie. Die SPD wolle Frauen "in einer schwierigen Lebenssituation ermöglichen, sich zu informieren".

Die Debatte über den Paragrafen 219a war durch den Fall einer Gießener Ärztin in Gang gekommen, die im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt worden war, weil sie über einen Link auf ihrer Homepage über Möglichkeiten des Schwangeschaftsabbruchs informiert hatte.