FDP läutet mit Dreikönigstreffen politisches Jahr 2018 ein

Mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen läutet die FDP am Samstag in Stuttgart das politische Jahr 2018 ein (ab 11.00 Uhr). Das Treffen im Opernhaus der baden-württembergischen Landeshauptstadt steht im Zeichen der gescheiterten Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition. FDP-Chef Christian Lindner, dessen Rede gegen 12.10 Uhr erwartet wird, hatte die Gespräche überraschend platzen lassen.

Mit Blick auf die Landtagswahlen in Hessen und Bayern im Herbst hob Lindner im Vorfeld den Geltungsanspruch der FDP hervor. In Hessen sitzt die FDP mit sechs Abgeordneten im Landesparlament. In Bayern waren die Liberalen bei der letzten Wahl nicht in den Landtag gekommen. Zur Sprache kommen dürfte bei dem Parteitag ferner die Ausrichtung der FDP, der teilweise auch parteiinterne Kritiker einen Rechtsruck vorwerfen.