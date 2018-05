FDP setzt Parteitag in Berlin am zweiten Tag fort

Die Freien Demokraten haben ihren Parteitag am Sonntag in Berlin fortgesetzt. Zunächst berieten die Delegierten weiter über den Schwerpunktantrag des Bundesvorstands zu einem Sofortprogramm für Innovation, den Generalsekretärin Nicola Beer bereits am Vorabend vorgestellt hatte. Auf der Tagesordnung stehen zudem Anträge etwa zur Europa- und zur Russlandpolitik.

In Bezug auf Russland wird eine kontroverse Debatte erwartet. Während der Bundesvorstand in einem Antrag die bestehenden Sanktionen gegen Moskau befürwortet, spricht Parteivize Wolfgang Kubicki sich für eine Lockerung aus. In einem Änderungsantrag fordert Kubicki, die bisherigen Maßnahmen "einer kritischen Überprüfung" zu unterziehen.

Dabei dürfe "vernünftigerweise" nicht ausgeschlossen werden, den Friedensprozess in der Ukraine durch ein "dosiertes Entgegenkommen unsererseits wieder zu dynamisieren", heißt es weiter. Auch der Landesverband Thüringen fordert in einem eigenen Antrag den Abbau von Sanktionen gegen Moskau.

Am Samstag hatte Parteichef Christian Lindner Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Führungsschwäche vorgeworfen und sie aufgefordert, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron endlich auf seine europäischen Reformagenda zu antworten. Es ist der erste Parteitag der Liberalen seit ihrem Wiedereinzug in den Bundestag und dem Abbruch der Jamaika-Verhandlungen auf Bundesebene.