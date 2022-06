Feier von Platin-Thronjubiläum der Queen mit Militärparade begonnen

"Trooping the Colour"-Parade in London

Die viertägigen Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum der britischen Königin Elizabeth II. haben am Donnerstag mit der Militärparade "Trooping the Colour" begonnen. Mehr als 1200 Soldaten sowie Kapellen mit rund 300 Musikern setzten sich am Vormittag in Bewegung, um durch London zum Buckingham-Palast zu marschieren.

Die Aufgabe, die Parade zu Pferde abzunehmen, hat Elizabeth II. dieses Jahr ihrem ältesten Sohn Prinz Charles übertragen. Die Königin selbst will den Salut der Truppen gegen 12.20 Ortszeit (13.20 MESZ) vom Balkon des Buckingham-Palasts abnehmen. Später zeigt sich die 96-Jährige laut Programm erneut der Menge und sieht sich eine Flugschau der Luftwaffe an.

Dabei wird die Königin, die in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, von anderen Royals umringt sein, darunter der 73 Jahre alte Thronfolger Prinz Charles, seine Frau Camilla und sein ältester Sohn William.

Teilnehmen werden dieses Mal allerdings nur die "arbeitenden" Mitglieder des Königshauses. Das heißt, weder Williams in die USA ausgewanderter Bruder Prinz Harry mit seiner Frau Meghan und ihren beiden Kindern, noch der durch einen Missbrauchsskandal in Misskredit geratene Queen-Sohn Prinz Andrew sind dabei.

Um die Queen und die Parade zu sehen, haben sich bereits seit Mittwoch zahlreiche Menschen auf den Weg in die aufwändig geschmückte Londoner Innenstadt gemacht. Manche übernachteten sogar an der Paradestrecke, um einen guten Blick zu haben.

"Trouping the Colour" ist eine mehr als 200 Jahre alte Tradition im Vereinigten Königreich. Üblicherweise findet sie alljährlich Anfang Juni statt, um den Geburtstag der Queen im April bei möglichst schönem Wetter nachzufeiern. In diesem Jahr bildet die Parade den Auftakt der Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum, die bis Sonntag dauern.

Weitere Höhepunkte sind unter anderem das Entzünden von tausenden Leuchtfeuern in Großbritannien und den Commonwealth-Staaten am Donnerstagabend, ein großes Pop-Konzert am Samstagabend und landesweite Festessen unter freiem Himmel und ein großer Festumzug in London am Sonntag.

Laut einer neuen Umfrage des Instituts YouGov erfreut sich die Queen in Großbritannien weiterhin großer Beliebtheit: Ihr Zustimmungswert liegt bei 75 Prozent. Ihr Sohn Charles schneidet mit 50 Prozent deutlich weniger gut ab. Außerdem sind nur 39 Prozent der Befragten der Meinung, dass die britische Monarchie in 100 Jahren noch existiert.