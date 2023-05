Feierliche Krönung von Charles III. in der Londoner Westminster Abbey

In der Londoner Westminster Abbey findet am Samstag die feierliche Krönung des britischen Königs Charles III. statt. Charles und seine Frau Camilla fahren um 10.20 Uhr (Ortszeit, 11.20 Uhr MESZ) in einer Kutsche vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey, die Zeremonie dort beginnt um 12.00 Uhr MESZ. An der etwa zweistündigen, jahrhundertealten Traditionen folgenden Zeremonie nehmen etwa 2300 Gäste teil, darunter Mitglieder anderer Königshäuser sowie Staats- und Regierungschefs wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.