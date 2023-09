Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf in Schweden

In Stockholm haben am Freitag die zweitägigen Feierlichkeiten zum Goldenen Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf begonnen. Gemeinsam mit gekrönten Häuptern und Staatschefs der benachbarten nordischen Staaten nahmen der 77-Jährige und seine Frau Königin Silvia in der Palastkapelle an einem Dankgottesdienst teil, anschließend wohnte er im Hof des Palastes einem Wachwechsel bei. Am Abend lud der Monarch zu einem Festbankett ins Schloss.