Fernsehrunde mit Spitzenkandidaten zu Wiederholung von Berliner Abgeordnetenhauswahl

Fünf Tage vor der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus treffen am Dienstag (20.15 Uhr) die Spitzenkandidaten der Parteien zu einer Fernsehdebatte aufeinander. Im "Kandidatencheck" des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) diskutieren die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne), CDU-Fraktionschef Kai Wegner, Kultursenator Klaus Lederer (Linke), AfD-Fraktionschefin Kristin Brinker und FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja über Schwerpunktthemen.

Die anderthalbstündige Wahlrunde wird im RBB-Fernsehen und als Livestream online übertragen. Das Publikum kann sich über Whatsapp beteiligen, Meinungen kundtun und Fragen stellen. In Berlin wird am kommenden Sonntag gewählt. In den jüngsten Umfragen liegt die CDU weit vorn, gefolgt von der SPD oder den Grünen. Aktuell regiert in der Hauptstadt eine rot-grün-rote Koalition unter SPD-Führung.