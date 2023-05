Festakt erinnert an erstes gesamtdeutsches Parlament vor 175 Jahren

In der Paulskirche in Frankfurt am Main wird am Donnerstag mit einem Festakt an die erste Sitzung eines gewählten gesamtdeutschen Parlaments vor 175 Jahren erinnert. Die Festrede zum Jubiläum der Deutschen Nationalversammlung von 1848 hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (11.00 Uhr). Diese gilt als Wiege der Demokratie in Deutschland. Parallel zum Festakt startet ein Bürgerfest.