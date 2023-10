Festakt zum 33. Tag der Deutschen Einheit in Hamburg

In Hamburg wird am Dienstag der 33. Tag der Deutschen Einheit begangen. Die Reden beim offiziellen Festakt in der Elbphilharmonie (12.30 Uhr) halten Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth. Etwa 1300 Gäste werden erwartet, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.